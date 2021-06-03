Тегеран, , 07:25 — REGNUM Новая, восьмая партия российской вакцины «Спутник-V», включающая 100 000 доз, была доставлена в посольство Ирана в Москве и будет вскоре направлена в Тегеран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что вакцины будут отправлены в Тегеран через иранскую авиакомпанию Aseman 3 июня. Он также сообщил, что на сегодняшний день в Иран доставлено 820 000 доз вакцин «Спутник-V».

В феврале 2020 года Иран и Россия подписали контракт на закупку 2 миллионов доз вакцин Sputnik V. Позднее был подписан еще один контракт на закупку 60 миллионов доз для вакцинации 30 миллионов иранцев, которые планируется отправить в Иран с июня по декабрь 2021 года.

Российская вакцина Sputnik V была одобрена министерствами здравоохранения 60 стран с общей численностью населения 3 миллиарда человек. Более 30 стран уже начали вакцинировать население при помощи данной вакцины.