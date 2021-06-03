Веллингтон, , 06:52 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили одного носителя коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что инфицированный прибыл на новозеландскую территорию из Индии. Случаев локального распространения инфекции в Новой Зеландии не фиксировалось. Отмечается, что в течение последних семи дней на новозеландской границе в среднем выявляют около двух инфицированных ежедневно.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 17 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 2325 носителей SARS-CoV-2.