Тегеран, , 07:25 — REGNUM 2 июня министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли и его таджикский коллега Рамазон Рахимзода на встрече в Тегеране подписали документ о сотрудничестве. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ожидается, что документ будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между двумя странами в борьбе с организованной преступностью, экстремизмом и терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, подготовкой полицейских кадров, а также в обмене студентами и преподавателями университетов, привлечении инвестиций и взаимной торговле двух стран.

Министр внутренних дел Ирана заявил, что документ, безусловно, положительно повлияет на двусторонние отношения в областях безопасности, культуры, экономики и торговли.

Официальная делегация Таджикистана во главе с министром внутренних дел Рамазоном Рахимзодой прибыла в Тегеран для проведения переговоров с высокопоставленными иранскими официальными лицами и обсуждения вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством в области безопасности и совместной борьбой с экстремизмом и терроризмом.