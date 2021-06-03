Тегеран, , 07:25 — REGNUM 2 июня заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи заявил, что «споры на переговорах в Вене достигли такой точки, когда все считают, что они являются разрешимыми». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью перед заседанием совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Арагчи отметил, что дата возвращения делегаций в свои страны, скорее всего, будет определена на заседании комиссии, сообщив, что все делегации настроены решительно и абсолютно серьезно.

Он также заявил, что споры достигли такой точки, когда все считают, что их можно разрешить, но детали в любом случае важны, и твердая позиция участников также важна для урегулирования всех вопросов.

Совместная комиссия собирается собралась в Гранд-отеле в Вене (Австрия), поскольку участники иранской ядерной сделки, то есть Иран, Китай, Франция, Германия, Россия и Великобритания, продвигаются вперед с пятым раундом переговоров по возобновлению сделки.

Сессии проходят под председательством заместителя главы внешнеполитического ведомства ЕС Энрике Мора, при этом по окончании текущей сессии делегации вернутся в свои столицы для дальнейших консультаций.