Тегеран, , 07:26 — REGNUM 2 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 80 488, причём 161 иранец погиб от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Еще 161 иранец скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 80 488», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно заявлению, за последние 24 часа было обнаружено 11 620 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1527 человек были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 2 494 108 пациентов из общего числа 2 935 443 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

Около 4 000 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что до сих пор по всей стране было проведено 20 183 510 тестов на наличие смертельно опасного вируса.