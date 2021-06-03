Тегеран, , 07:26 — REGNUM 2 июня совместная комиссия по СВПД провела заседание, в котором приняли участие Иран и G4, при этом пятый раунд переговоров по возобновлению сделки представляется многообещающим. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Совместная комиссия решила вновь собраться в Гранд-отеле в Вене (Австрия), поскольку участники иранской ядерной сделки, то есть Иран, Китай, Франция, Германия, Россия и Великобритания, продвигаются вперед с пятым раундом переговоров по возобновлению сделки.

Сессии проходят под председательством заместителя главы внешнеполитического ведомства ЕС Энрике Мора, при этом делегации вернутся в свои столицы после проведения текущей сессии для дальнейших консультаций.

Переговоры направлены на то, чтобы наметить рамки для того, чтобы США сняли санкции против Ирана и вернулись к ядерной сделке 2015 года. Ожидается, что в таком случае Исламская Республика отменит шаги по сокращению обязательств, первоначально предпринятые в ответ на выход США из сделки.