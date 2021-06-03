Тегеран, , 07:31 — REGNUM 2 июня иранская миссия в Организации Объединенных Наций и девять других делегаций, включая Китай и Россию, провели совместную конференцию по влиянию санкций и односторонних принудительных мер на человечество. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Проведение конференции было предложено иранской стороной и приветствовалось рядом других стран, которые приняли участие в мероприятии. Письма с приглашениями были разосланы всем представительствам в Организации Объединенных Наций.

«Односторонние принудительные меры серьезно влияют на социально-экономическое развитие развивающихся стран и нарушают право их народов на надлежащую жизнь», — говорится в письме.

В данном послании также подвергаются критике односторонние принудительные меры, такие как санкции, так как они лишают людей, среди прочего, надлежащей санитарии и медицинских товаров.

«Даже пандемия коронавирусной инфекции, последующее экономическое и социальное положение не смогли смягчить ситуацию, поскольку эти меры лишь усилились, несмотря на требования международных органов», — говорится в письме-приглашении.