Тегеран, , 07:28 — REGNUM 1 июня министр энергетики Ирана и глава Совместного ирано-российского экономического сотрудничества Реза Ардеканян прибыл с визитом в Москву во главе делегации для участия в 24-й Санкт-Петербургской международной экономической конференции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 июня.

Визит Ардеканяна состоялся в ответ на приглашение советника президента России.

Во время своего пребывания в Москве иранский представитель встретится с министром энергетики России, чтобы ознакомиться со статьями заключительного документа 15-й Совместной экономической конференции Ирана и России, а также рассмотреть текущий статус совместных проектов.

Встреча с генеральным секретарем Евразийского экономического союза с целью ускорения переговоров Ирана с организацией и подписания соглашения о свободной торговле, осмотр российской компании «Силовые машины» и встреча с ее руководителями для решения вопросов, связанных со строительством четырех теплогенераторов мощностью 1400 мегаватт в Сирике, входят в число других программ министра энергетики Ирана в рамках этого визита.