Барнаул, , 06:47 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 3 июня 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3257 человек, причём девять из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 508 человек, +23 за последние сутки) и ОРВИ (30 326 человек, +30 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 136 (-4 за последние сутки), из них 40 подключены к аппаратам ИВЛ (-3 за последние сутки). С начала учебного года коронавирус выявлен у 2540 детей (+4 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (51 812 человека, +59 за последние сутки) новый вирус победили 46 718 человек (+56 за последние сутки).

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