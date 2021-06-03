Москва, , 06:47 — REGNUM Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России завершает доклинические испытания вакцины, которая будет эффективна против любой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева.

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«Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина всё равно будет защищать нас от COVID-19», — сказала она в интервью газете «Известия».

Яковлева добавила, что вакцина ФМБА отличается от других тем, что вырабатывает не только гуморальный иммунитет для определенных белков, но ещё и клеточный иммунитет, то есть она нацелен на консервативные белки.

Предварительные данные об эффективности разработанного препарата появятся после клинических исследований.

Ранее заместитель главы ФМБА Игорь Борисевич сообщал, что данные об эффективности и безопасности вакцины, которую разработали в агентстве, планируется получить уже к концу текущего года.

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