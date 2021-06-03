Чебоксары, , 06:42 — REGNUM В Чувашии лидерами праймериз «Единой России» по выборам в Государственную думу среди кандидатов-одномандатников стали министр образования Алла Салаева и шумерлинский депутат-предприниматель Леонид Пронин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Чувашии среди одномандатников выборы в Госдуму проводятся по двум округам. В качестве участников предварительного голосования по Чебоксарскому одномандатному округу зарегистрировано 19 человек, по Канашскому — 17.

Лидером праймериз ЕР в Чебоксарском округе стала вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева, которую поддержали 31 193 зарегистрированных выборщика. На втором месте — депутат Госсовета Чувашии, главный врач республиканской офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов с 9656 голосами.

Тройку лидеров замкнула певица, доцент государственного института культуры и искусств Августа Уляндина, набравшая 9104 голоса.

На предварительном голосовании в Канашском одномандатном округе наибольшее число голосов получил глава фракции «Единой России» в собрании депутатов города Шумерля, предприниматель Леонид Пронин: в его поддержку насчитали 21 743 голоса.

С небольшим отрывом (20 160 голосов) следом идёт экс-министр образования, директор республиканского института образования Юрий Исаев. На третьем месте с 12 967 голосами — депутат собрания Канашского района, главный врач Канашской ЦРБ Сергей Шерне.

Отметим, что Дмитрий Арсютов и Леонид Пронин, которые также зарегистрировались для участия в праймериз по партийному списку, заняли соответственно шестое и девятое места.

Как сообщало ИА REGNUM, лидером предварительного голосования по общепартийному списку (общефедеральная часть списка кандидатов) в Чувашии стала депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Единой России» Алёна Аршинова, которую поддержал 128 241 участник праймериз.

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