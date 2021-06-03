Владивосток, , 06:42 — REGNUM В Приморье возбуждено уголовное дело по факту оплаты невыполненных работ по госконтрактам на обустройство автомобильного пункта пропуска Краскино в Хасанском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.

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В ходе проверки прокуратурой установлено, что в августе 2020 года Владивостокским филиалом ФГКУ Росгранстрой заключены контракты на ремонт помещений, сооружений и обустройство площадки под размещение бытовых модулей в автомобильном пункте пропуска Краскино.

Зафиксировано, что по условиям контракта работы были выполнены частично, при этом заказчик в соответствии с актами приемки, содержащими недостоверные сведения и включающими в себя виды работ фактически неисполненных, выплатил подрядчику всю сумму по контракту. В общей сложности — более 500 тыс. рублей.

Материалы проверки переданы в СУ СК РФ по Приморью — возбуждено уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил пункт пропуска Пограничный 1 июня. По итогам поездки было дано поручение ускорить начало строительства погранперехода, а виновных в срыве работ — наказать.