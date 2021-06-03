Поронайск , Сахалинская область, , 06:39 — REGNUM Пожар произошел в хозяйственных постройках в городе Поронайске Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло поздно вечером 2 июня в районе дома № 77 по улице Победы. К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена площадь 160 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие шесть человек личного состава и две единицы спецтехники. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая произошел пожар в двухэтажной деревянной постройке в Петропавловске-Камчатском. Огнем была охвачена площадь 20 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. В результате пожара строение выгорело полностью.