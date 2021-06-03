Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:37 — REGNUM В Новокузнецке введён режим временного ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Об этом сообщает мэрия города.

Ограничения будут действовать с 1 июня по 31 августа — при значениях дневной температуры воздуха выше 32 °C.

Они введены согласно постановлению администрации города № 120 от 26 мая 2021 года «О введении временного ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Новокузнецкого городского округа в летний период 2021 года».