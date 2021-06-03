Тюмень, , 06:37 — REGNUM В Тюмени в экстремизме подозревают активиста «Диванных войск» Алексея Княжева. Об этом Княжев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Активиста «Диванных войск» вызвали за размещение ролика «Припомним жуликам и ворам их Манифест-2002», признанный экстремистским по решению Кировского районного суда Новосибирска в 2013 году.

«Вызвав для дачи объяснений, мне выписали протокол об административном правонарушении ФЗ — 114 по статье экстремизм, с чем я не согласился», — пишет Алексей Княжев.

Напомним, ранее за этот же ролик 3 марта 2021 года Тобольским городским судом на одну тысячу рублей был оштрафован депутат Тюменской областной думы Юрий Юхневич. По этой причине он не может участвовать в выборах в сентябре 2021 года.

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