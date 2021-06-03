Манила, , 06:40 — REGNUM Вблизи филиппинского острова Минданао 3 июня произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Института вулканологии и сейсмологии.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах к юго-востоку от провинции Сарангани с населением около 500 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 88 километров.

Отмечается, что вероятность повторных подземных толчков в этом районе специалистами исключается. О возможных пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у побережья Курильских островов произошли три землетрясения магнитудой до 3,7.

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