Богота, , 06:32 — REGNUM Общее число выявленных в Колумбии случаев заражения коронавирусом увеличилось на 27 тысяч и составило 3 459 422. Об этом 2 июня сообщил на своей странице в Twitter колумбийский минздрав.

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Кроме того, за сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 511 пациентов. С начала пандемии в Колумбии было зарегистрировано 89 808 летальных исходов от последствий этого заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня аргентинский минздрав объявил о том, что за весь период распространения коронавируса в Аргентине от COVID-19 умерли 79 320 заболевших.

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