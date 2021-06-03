Нью-Йорк, США, , 06:30 — REGNUM Центральноафриканская Республика (ЦАР) и Иран утратили право голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты задолженности перед организацией. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил в письме председателю Генассамблеи Волкану Бозкыру.

«В настоящее время за пятью странами-членами (ООН — ред.) числится задолженность в соответствии с условиями Статьи 19 Устава ООН», — говорится в документе.

Для восстановления права голоса Ирану необходимо внести $16,3 млн. Должниками по взносам числятся также Сан-Томе и Принсипи, Коморские Острова и Сомали.

В соответствии со статьёй 19 устава ООН, член организации может быть лишён права голоса в Генассамблее, «если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи раскритиковал бездействие Совбеза ООН в отношении защиты гражданских лиц во время вооруженных конфликтов.

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