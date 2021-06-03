Пекин, , 06:28 — REGNUM Объемы безналичных платежей, осуществляемых китайскими банками, продолжали неуклонно расти в первом квартале, а мобильные платежи поддерживали динамику роста, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Безналичные платежи, включающие банковские карты, онлайн-платежные средства, коммерческие бумаги, кредитные переводы и другие расчеты, составили 1 065,59 трлн юаней (около $167 трлн) за первые три месяца, увеличившись на 20,65% в годовом исчислении, по данным Народного банка Китая.

Из общего объема мобильные платежи сохранили тенденцию к росту до 130,14 трлн юаней, увеличившись на 43,3% в годовом исчислении. Объем операций по банковским картам в первом квартале составил 254,94 трлн юаней, увеличившись на 28,46% в годовом исчислении.

В конце марта в Китае насчитывалось 12,86 млрд банковских счетов, что на 2,55% больше, чем в предыдущем квартале, но темпы роста были на 0,5 процентных пункта ниже, чем в конце предыдущего квартала.