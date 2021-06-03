Пекин, , 06:25 — REGNUM Центральный банк Китая провел операций обратного РЕПО на 10 млрд юаней (около $1,57 млрд) для поддержания достаточного объема ликвидности в банковской системе страны, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Процентная ставка по семидневному обратному РЕПО была установлена на уровне 2,2%, говорится в сообщении на сайте Народного банка Китая, являющегося также Центробанком Китая.

Операция обратного РЕПО — это процесс, в ходе которого центральный банк покупает ценные бумаги у коммерческих банков на торгах с соглашением о их продаже в будущем.