Улан-Удэ, , 06:31 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 38 857. Об этом утром 3 июня сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 20 872 случая заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли четыре пациента с COVID-19 (всего умерли 904 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 740 (+60) больных. На амбулаторном лечении находятся 34 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 37 179 (+38) человек. Общее число больных COVID-19 в регионе возросло до 774 (+50) человек.

В реанимации остаются 60 пациентов в тяжёлом состоянии (29 — старше 65 лет). В том числе 42 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (19 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 91% — из 813 перепрофилированных коек заняты 740.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бурятии к оказанию помощи больным с COVID-19 средней степени тяжести подключилась Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова (БСМП).

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