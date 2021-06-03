Новосибирск, , 06:23 — REGNUM В новосибирском городе Тогучин восьмилетняя девочка вывела из задымленной квартиры троих детей и самостоятельно потушила возгорание до прибытия пожарных. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Как рассказали в ведомстве, накануне, 2 июня, на телефон единой дежурно-диспетчерской службы города поступило сообщение о сработке автоматического дымового пожарного извещателя, установленного в квартире многодетной семьи. На момент прибытия огнеборцев в детской комнате в одной из квартир двухэтажного жилого дома по улице Вокзальная было обнаружено задымление. Однако помощь спасателей не потребовалась — возгорание было ликвидировано до их прибытия.

Позже выяснилось, что четверо детей в возрасте от года до восьми лет были в квартире одни и играли с огнём. В итоге детская шалость чуть не обернулась трагедией. Но восьмилетняя девочка, не растерявшись, вывела троих детей из задымлённой квартиры на лестничную площадку и потушила вспыхнувшее пламя водой из-под крана. Соседка, услышав сигнал извещателя и крики детей, выбежала в подъезд. Она забрала детей к себе до возвращения родителей.