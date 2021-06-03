Афины , , 06:40 — REGNUM В МИД Греции заявили, что страна не признает независимость Косово. Накануне визита главы МИД Греции Никоса Дендиаса в Косово, который состоится на будущей неделе, представители косовского телеканала RTV Dukagjini обратились с вопросом о признании Косово в греческое внешнеполитическое ведомство. Ответ был отправлен по электронной почте и опубликован СМИ 2 июня.

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«Министр иностранных дел Дендиас посетит Косово в начале июня в связи с формированием нового правительства Косово. Напоминаем, что Греция поддерживает европейскую направленность Косово и в этом контексте поддерживает либерализацию визового режима. Греция также вносит свой вклад в Косово — ряд ее военнослужащих работают в КФОР (миссия НАТО в Косово — ИА REGNUM). Но, как вы знаете, Греция не признает Косово и ее позиция остается неизменной», — заявили в МИД Эллинской республики.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Греции пообещали не признавать Косово.

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