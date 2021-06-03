Приштина, , 06:48 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 2 июня провел встречу с президентом республики Вьосой Османи. Темой встречи стало назначение даты проведения местных выборов.

На странице возглавляемой Курти партии «Движение за самоопределение» в социальной сети Facebook сообщается, что политик от лица своей партии выступил за скорейшее проведение выборов.

В «Самоопределении» заявили, что убедительная победа на парламентских выборах — свыше 50% голосов — предвещает победу партии в большинстве муниципалитетов Косово.

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