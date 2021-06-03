Чебоксары, 3 июня, 2021, 06:21 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 3 июня, ожидается сильный ветер. Предупреждение об этом распространили спасатели.

ИА REGNUM В Чебоксарах

По данным ГУ МЧС, днём 3 июня местами прогнозируется северо-восточный ветер с порывами 15−17 метров в секунду.

«Ожидается «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что неблагоприятная погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень погодной опасности означает, что стихия потенциально опасна. По предварительным данным, возвращение жаркой погоды ожидается 5 июня.