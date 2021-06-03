Приштина, , 07:20 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 2 июня заявил для Euronews, что руководители Сербии и Косово вскоре встретятся в Брюсселе, чтобы возобновить диалог при посредничестве ЕС, который «направит оба народа на путь» вступления в эту интеграционную группировку.

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Комментируя заключенные в Вашингтоне соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией — два соглашения были заключены Косово и США и Сербией и США — Лайчак заявил, что они не представляют собой соглашения, и что только диалог при посредничестве Евросоюза обладает международной легитимностью.

Бывший глава МИД Словакии сообщил, что уже назначена дата встречи премьер-министра Косово Альбина Курти с президентом Сербии Александром Вучичем, о чем в ближайшее время сообщит глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По словам Лайчака, и Курти, и Вучич знают, что дорога в ЕС лежит через диалог. Комментируя заявления косовского премьер-министр о намерении подать в международный суд обвинение Сербии в геноциде, Лайчак отметил, что публичные заявления и заявления для СМИ могут отличаться от официальной позиции, и напомнил, что в Брюсселе призывают стороны отказаться от действий и заявлений, «усугубляющих враждебность».

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