Приштина, , 08:07 — REGNUM Глава Демократической лиги Косово Люмир Абдиджику 2 июня выступил на круглом столе, организованном движением FOL, с критикой правительства Альбина Курти. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Абдиджику заявил, что правительство Курти слабо в реализации своей политики и при этом «необъяснимо высокомерно», примером чего стала попытка участия в выборах в Албании, что, по мнению политика, в свое время бумерангом ударит по партии Курти «Движение за самоопределение» и его правительству.

По словам Абдиджику, правительство Косово страдает от дефицита идей, весь правительственный кабинет слаб. Более того, правительство не готово к диалогу с Сербией.

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