Тирана, , 07:42 — REGNUM Прокуратуры Косово и Албании 2 июня выступили с меморандумом о взаимопонимании по вопросам борьбы с организованной преступностью, коррупцией, отмыванием денег, терроризмом и другими уголовными деяниями.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, меморандум был подписан генеральным прокурором Косово Александром Люмези и главой специальной прокуратуры Албании Арбеном Краей.

Стороны намерены чаще обмениваться информацией и доказательствами, касающихся главарей преступных группировок. Предполагается, что меморандум будет способствовать либерализации визового режима между ЕС и Косово и европейской интеграции Косово и Албании.

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