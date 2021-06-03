Чебоксары, , 06:13 — REGNUM В Марпосадском районе Чувашии возбуждено уголовно дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 19-летней девушки. В преступлении обвинили ранее судимого 44-летнего местного жителя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Следствие полагает, что нападение было совершено 19 мая около 22:00 — 23:00, на тот момент мужчина был пьян. Правоохранители установили, что на дороге возле села Первое Чурашево злоумышленник увидел ранее незнакомую 19-летнюю девушку и затащил её в лесопосадку, где под угрозой убийства совершил насильственные действия сексуального характера.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством»). В ведомстве отмечают, что причастность к преступлению подтверждается генетической экспертизой.

В управлении отмечают, что фигурант уголовного дела неоднократно судим, в том числе за изнасилование. Он освободился из мест лишения свободы в 2018 году. В настоящее время он находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор в отношении 49-летнего новочебоксарца, которого обвиняли в нападении на 17-летних девушек. Он получил 8,5 года колонии строгого режима.

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