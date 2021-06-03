Вашингтон, , 06:13 — REGNUM Избранного на пост президента Израиля Ицхака Герцога с победой поздравил президент США Джо Байден, который также выразил уверенность в продолжении развития сотрудничества между двумя странами. Заявление Байдена 2 июня распространила пресс-служба Белого дома.

Джо Байден «Я уверен в том, что во время его президентства партнёрство между Израилем и Соединёнными Штатами продолжит развиваться и углубляться»

Президент США также поблагодарил за сотрудничество действующего президента Израиля Реувена Ривлина и заявил о готовности встретиться с ним в ближайшие недели в Вашингтоне.

Председатель Еврейского агентства для Израиля «Сохнут» Ицхак Герцог на пленарном заседании израильского Кнессета был избран новым, 11-м президентом Израиля. В конце первой декады июля он сменит на этом посту Ривлина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поздравление своему израильскому коллеге Ицхаку Герцогу в связи с его избранием направил президент России Владимир Путин.

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