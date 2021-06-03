Берн, , 06:05 — REGNUM Ни одного летального исхода от осложнений при заболевании COVID-19 не было зафиксировано в Швейцарии за последние сутки. Об этом 2 июня сообщило на своей сайте швейцарское управление здравоохранения.

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Такая ситуация сложилась в стране впервые с октября 2020 года. Отмечается, что за последние две недели из-за последствий COVID-19 умерли 43 пациента, а с начала пандемии — 10 268 человек.

Также за 24 часа в Швейцарии выявили 717 новых носителей коронавируса, а всего в стране число подобных подтвержденных случаев достигло 696 213.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic объявило о том, что с начала вакцинации от коронавирусной инфекции в Швейцарии выявили 76 летальных исходов среди привитых.

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