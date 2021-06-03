Приштина, , 07:55 — REGNUM Министр иностранных дел Косово Доника Гервала-Шварц 2 июня прокомментировала на своей странице в социальной сети Twitter статью швейцарского издания «Neue Zürcher Zeitung», в которой, по ее мнению, были извращены сказанные ей в ходе интервью слова.

Швейцарские журналисты истолковали заявления главы МИД Косово как признание того, что УЧК (алб. Армия освобождения Косово) производила убийства и после завершения Косовской войны. В опровержении Гервалла-Шварц заявила, что если убийства и совершались, то отдельными лицами, а не УЧК.

На заявления Герваллы-Шварц ответил главный редактор газеты Андреас Эрнст. По словам представителя СМИ, автор статьи, Андри Райх, не писал, что преступления в послевоенное время совершала УЧК, но что они в большинстве случаев совершались членами УЧК, что предполагает не коллективную, а индивидуальную ответственность.

В интервью для швейцарского агентства Гервала заявила, что она требует полного расследования политических преступлений, совершенных в послевоенное время, кем бы они не были произведены.

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