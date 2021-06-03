Москва, , 06:00 — REGNUM Военные российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отразили условную атаку противника на наблюдательный пост, сообщили 3 июня в Минобороны России.

Учение прошло на посту по направлению Лачинского коридора, который обеспечивает безопасность движения транспорта, перевозок продовольствия и других товаров.

«Задача наблюдательного поста — контроль за соблюдением трехстороннего соглашения, контроль за соблюдением режима прекращения огня, контроль организации безопасности движения транзитных транспортных средств и гражданского населения, а также пресечение противоправных действий в отношении мирного населения», — сообщил командир наблюдательного поста Эльбрус Кесаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военнослужащие Центра гуманитарного реагирования (ЦГР) российского миротворческого контингента в преддверии Международного дня защиты детей доставили гуманитарную помощь в Мартунинский район Нагорного Карабаха.

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