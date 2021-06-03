Тирана, , 06:01 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 2 июня сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о том, что в аэропорт «Мать Тереза» в Ринасе прибыли еще 40 800 доз вакцины от коронавируса.

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Партия вакцин производства компании AstraZeneca была доставлена в Албанию в рамках инициативы COVAX, за участие в которой правительство страны уплатило некоторые средства.

По словам Рамы, с начала пандемии в Албанию прибыло 899 550 доз вакцины от коронавируса.

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