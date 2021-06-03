Пекин, , 05:59 — REGNUM Анимационный фильм «Дораэмон: Останься со мной 2» возглавил лидерство в китайском прокате 1 июня, в Международный день защиты детей, сообщает агентство Синьхуа.

Последняя часть японской анимационной франшизы сместила с лидирующих позиций американский блокбастер «Форсаж 9» и поднялась на вершину чарта кассовых сборов с ежедневным доходом в 55,25 млн юаней (около $8,66 млн). «Форсаж 9» занял второе место, завершив свой 12-й день проката со сборами на уровне 23,46 млн юаней.

Еще два детских фильма вошли в пятерку лучших анимационных фильмов китайского производства: «Путешествие к центру глубокого океана» и фэнтезийная анимация «Пиноккио» соответственно заработали 15,5 млн юаней и 12,46 млн юаней.