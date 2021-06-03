Ульяновск, , 05:58 — REGNUM В Ульяновской области чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По оперативным данным, с начала пандемии в регионе проведено 912 993 лабораторных исследования на новую коронавирусную инфекцию в отношении 874 475 жителей. В том числе за последние сутки заражение SARS-CoV-2 выявили у 85 жителей. Напомним, что ранее было подтверждено 83 новых случая заражения коронавирусом.

В настоящее время в Ульяновской области под наблюдением находится 8911 контактное лицо.

Отметим, что в Ульяновске сделать прививку от COVID-19 можно, в частности, в структурных подразделениях ЦК МСЧ: поликлиниках №№ 2 и 4, во врачебной амбулатории и в дополнительном пункте вакцинации на территории «Аквамолл».