Санкт-Петербург, , 05:58 — REGNUM В России не наблюдаются признаки наступления третьей волны заболеваемости коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Нет никакой третьей волны, спокойно все. Все равно снижается заболеваемость в общем по стране», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что в различных регионах России наблюдается положительная динамика по выходу из пандемии COVID-19. Мурашко призвал не паниковать по поводу наступления третьей волны коронавирусной инфекции, а вакцинироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил напряженной ситуацию по COVID-19 в крупных городах страны. При этом он подчеркнул, что в целом по стране эпидемиологическая обстановка остается стабильной.

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