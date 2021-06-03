Кемерово, 3 июня 2021, 05:57 — REGNUM Государственное автономное учреждение «Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса» намерено потратить на создание сайта более 1 млн рублей. Это следует из информации, размещённой на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
За 1 189 000 рублей Центр планирует получить «услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения».
При этом в документе не уточняется, для какой именно организации планируется создать сайт.