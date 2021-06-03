Пекин, , 05:54 — REGNUM Китайские власти призвали улучшить нравственное, спортивное и культурное воспитание учащихся начальных и средних школ, а также детей дошкольного возраста в сельских районах страны, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

На видеоконференции 31 мая власти страны отметили, что несовершеннолетние — это будущее страны, а также подчеркнули необходимость воспитания нравственного характера и прекрасного образа жизни среди сельских детей и молодежи.

Конференция также призвала привлекать добровольцев в оказании помощи сельским детям в реализации их мечты, а также проведении различных мероприятий для детей. Конференция была организована Главным управлением Центральной комиссии по руководству культурным и этическим прогрессом Китая.