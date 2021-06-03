Скопье, , 06:02 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 2 июня сообщили, что за сутки в результате исследования 3007 образцов в стране выявили 43 носителя коронавируса. Еще 48 человек выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 345 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. За сутки еще шесть человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 10 умерли и днем ранее. Общее число жертв достигло 5429.

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148 846 пациентов в Северной Македонии выздоровели. Лечение проходят 1070 человек.

Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. Смертность от COVID-19 в стране в несколько превышает смертность в соседней Албании, население которой почти в два раза больше, чем у этой страны.

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