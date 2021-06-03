Пекин, , 05:51 — REGNUM Боевик киностудии Universal Pictures «Форсаж 9» обогнал «Годзиллу против Конга» по кассовым сборам в Китае, став в этом году самым кассовым иностранным фильмом в прокате страны, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Общая выручка новейшей серии франшизы «Форсаж» в Китае на 2 июня превысила отметку в 1,23 млрд юаней (около $192,87 млн), которая ранее была достигнута картиной «Годзилла против Конга».

«Форсаж 9» теперь занимает третье место в китайском чарте кассовых сборов за 2021 год, а сразу за ним следует «Годзилла против Конга». Это единственные два иностранных фильма, которые на данный момент вошли в топ-10 лучших фильмов этого года в Китае.

Китайские комедии «Привет, мама» и «Детектив из Чайнатауна 3» продолжали лидировать по сборам в Китае, а их общий доход достиг в 5,41 млрд юаней и 4,52 млрд юаней соответственно. Кассовые сборы в Китае за 2021 год по достигли суммарно 25,64 млрд юаней.