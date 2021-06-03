Ханты-Мансийск, , 05:47 — REGNUM Проекты Югры по трансформации общественных пространств вошли в десятку лучших в России. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей автономного округа.

В своём выступлении на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Югры Наталья Комарова напомнила, что на территории ХМАО добывается до 7% мирового объёма нефти. В поиске альтернатив жители Югры отдали предпочтение развитию именно креативных индустрий. Ханты-Мансийский автономный округ стал первым субъектом РФ, где принят закон о креативных индустриях. По оценкам Агентства стратегических инициатив, в ХМАО доля креативных индустрий в валовом региональном продукте составляет 2,1%, в целом по России — 4,98%, в развитых странах — 8% и выше.

Наталья Комарова сообщила на форуме, как в Белоярском районе создаётся креативный кластер с этнографической составляющей — о развитии этнотуризма, производства сувенирной продукции и народных художественных промыслов.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня.