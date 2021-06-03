Анкара, , 05:49 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 2 июня сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о том, что он прибыл с официальным двухдневным визитом в Турцию.

«Анкара — двухдневный визит с целью стимулирования проектов двустороннего сотрудничества между министерствами и организованных контактов с инвесторами в сферы цифровых технологий, туризма, фармацевтики, энергии и транспорта», — так прокомментировал Рама собственную фотографию в турецком аэропорту.

Албанское новостное агентство Lapsi отмечает, что ради поездки Рама даже пренебрег участием в заседании Национальной ассамблеи возглавляемой им социалистической партии.

Позднее политик опубликовал фотографию с Эрдоганом с лаконичной подписью «Друзья».

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