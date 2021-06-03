Берлин, 3 июня 2021, 05:39 — REGNUM Министерство транспорта Германии сняло запрет на прием на своей территории российских самолетов, 2 июня сообщило агентство dpa со ссылкой на заявление ведомства.
Отмена ограничений связана с разрешением полетов в Россию для немецкого авиаперевозчика Lufthansa, о чем ранее настаивал минтранс ФРГ.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Германия отказалась предоставлять разрешение на выполнение двух рейсов российской авиакомпании S7 Airlines.
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