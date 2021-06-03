Москва, , 05:39 — REGNUM В России за первый квартал 2021 года из оборота изъяли более 190 тонн некачественной плодоовощной продукции. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота более 190 тонн плодоовощной продукции (за первый квартал 2020 года — 181 тонн)», — говорится в сообщении ведомства.

По его данным, удельный вес проб плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, составил 0,41% (за первый квартал 2020 года — 0,49%). По физико-химическим показателям не соответствие нормативам было зафиксировано в 1,51% проб (ранее — в 2,74%), по микробиологическим показателям — в 2,51% проб (ранее — в 8,71%). По паразитологическим показателям доля продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам, во взятых пробах составила 0,15% (ранее — 0,19%).

Отмечается, что всего в первом квартале 2021 года эксперты Роспотребнадзора проверили более 37 тысяч проб плодоовощной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, швейцарская продовольственная компания Nestlé признала во внутреннем документе, что более 60% продуктов в её ассортименте не соответствует международно признанному стандарту здорового питания и что некоторые из категорий «никогда не будут здоровыми».

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