Нью-Йорк, США, , 05:34 — REGNUM Компания Metropolitan Transportation Authority, выполняющая функции оператора метрополитена в Нью-Йорке, считает, что к хакерской атаке на её IT-системы причастны злоумышленники из Китая. Об этом 2 июня пишет газета The New York Times.

По информации источников, неизвестные взломали системы метрополитена в апреле текущего года, однако обошлось без серьёзных последствий — под угрозой оказались только три модуля из восемнадцати. Их работа была оперативно восстановлена.

Расследование кибератаки ведут Федеральное бюро расследований США и Агентство кибербезопасности и охраны инфраструктуры (CISA). Они предполагают, что взлом осуществлялся двумя группами, одна из которых действовала под эгидой правительства Китая.

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