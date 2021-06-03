Белград, , 05:37 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 2 июня выступил с пресс-конференцией, в ходе которой заявил, что он не считает, что премьер-министр Косово Альбин Курти прибудет на переговоры с Сербией в Брюссель с ультимативным требованием признать Косово.

Однако, как сообщает сербское новостное агентство N1, Вучич заявил, что Курти можно и не приезжать в Брюссель, «если он не собирается обсуждать формирование в крае Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством, но хочет, чтобы мы признавали республику Косово, незачем звать и меня».

Напомним, накануне встречи с Вучичем в Брюсселе премьер-министр Косово Курти заявил, что в Косово не может быть создана моноэтничная ассоциация муниципалитетов, очевидно, имея ввиду ассоциацию муниципалитетов, имеющую исполнительные полномочия, поскольку свобода ассоциаций гарантируется Конституцией Косово.

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Вучич пообещал, что «реакция Сербии на проблему несоблюдения международного правового соглашения, подписанного под контролем ЕС, будет мощной и острой».

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