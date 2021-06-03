Москва, , 05:21 — REGNUM Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку 2 и 3 июня сдадут почти 680 тыс. российских школьников, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«3 и 4 июня основной период ЕГЭ-2021 продолжит экзамен по русскому языку. Это самый массовый экзамен, в этом году его сдают около 680 тыс. человек, в том числе порядка 626 тыс. выпускников текущего года», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за сложной эпидемиологической ситуации сдачу экзамена разделили на два дня. Всего в России будут работать 5 750 пунктов сдачи ЕГЭ с соблюдением всех меры эпидемической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

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Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что сдал пробный ЕГЭ по русскому языку, и получил оценку не ниже «четверки».

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