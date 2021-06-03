Улан-Удэ, , 05:22 — REGNUM В Бурятии к оказанию помощи больным с COVID-19 средней степени тяжести подключилась Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова (БСМП). Об этом 2 июня сообщает пресс-службы министерства здравоохранения региона.

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В больнице для приёма больных с коронавирусной инфекцией перепрофилировали первое терапевтическое отделение на 30 коек. На утро 2 июня в него уже было помещено 14 пациентов.

«Здесь соблюдены все условия для пребывания инфекционных больных. Персонал обучен, уже имеет опыт работы с такого рода пациентами, работает врач-инфекционист», — отмечается в сообщении.

В ближайшее время в БСМП планируют подготовить для пациентов с COVID-19 ещё около 50 коек второго терапевтического отделения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

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