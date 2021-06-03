Виндхук, , 05:18 — REGNUM Президент Намибии Хаге Гейнгоб вместе со своей супругой выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба главы государства.

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«Меры, принятые для скорейшего выздоровления главы государства и его супруги, были успешными, получены отрицательные результаты тестов на наличие вируса», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о заболевание Гейнгоба коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что у него проявляются лишь слабые симптомы заболевания COVID-19.

Всего в Намибии с начала пандемии выявили 55 812 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 854 человека.